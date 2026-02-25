Maxi controlli in Brianza | dieci patenti ritirate e quattro denunciati

Un anno di controlli nelle ore serali e notturne per potenziare la sicurezza sulle strade della provincia di Monza e Brianza. Sono quelli fatti nel 2025 dalla polizia provinciale brianzola che ha visto gli agenti impegnati in 40 servizi, mantenendo una presenza costanze sulle principali arterie stradali della territorio. Nell'ambito dei servizi svolti, gli agenti della polizia provinciale hanno controllato 205 veicoli e identificato 235 persone. Numerose le violazioni riscontrate dagli agenti durante i controlli. Ben 10 le patenti ritirate, 4 conducenti risultati positivi all’alcoltest e 1 positivo all’uso di sostanze stupefacenti. Quattro inoltre le persone denunciate e numerosi verbali per altre infrazioni del codice della strada, svolte in forma coordinata anche con le polizie locali. MonzaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

