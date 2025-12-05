Notti di controlli in Brianza | ritirate 7 patenti e recuperate due auto rubate

Monza, 5 dicembre 2025 – Controlli su 1.351 persone, 7 patenti ritirate e recuperati due veicoli rubati. Questo il bilancio delle quattro notti di controlli serrati nelle serate di venerdì e sabato del 21 e 22 e del 28 e 29 novembre nell’ambito del progetto “SMART 2025 – Servizi di Monitoraggio Aree a Rischio del Territorio”, promosso da Regione Lombardia. Anche per questa edizione il Comune di Monza ha assunto il ruolo di capofila di un dispositivo di sicurezza diffuso che ha coinvolto, oltre agli agenti di via Marsala, la polizia provinciale e i Comandi di polizia locale di Arcore, Biassono, Lissone, Seregno, Triuggio e Verano Brianza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

