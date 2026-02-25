max pezzali e achille lauro ecco la scaletta della seconda serata

Archiviata la sera di debutto, con uno share di circa 7 punti più basso rispetto a quello dello scorso anno, il Festival di Sanremo è pronto a proseguire la sua cavalcata con la seconda serata. Il direttore artistico e padrone di casa Carlo Conti sarà di nuovo accompagnato da Laura Pausini. Al posto di Can Yaman, però, ci saranno ben tre co-conduttori che si alterneranno sul palco dell’Ariston: si tratta del cantante Achille Lauro, del comico Lillo e dell’attrice Pilar Fogliati. A differenza della serata di ieri, dove si sono esibiti tutti e trenta i cantanti in gara, questa sera saliranno sul palco solo 15 big, annunciati da Carlo Conti nel corso della consueta conferenza stampa quotidiana. Inoltre questa sera Gianluca Gazzoli condurrà sul palco anche i quattro finalisti di Sanremo Giovani: ci sarà un doppio scontro diretto tra i cantanti delle Nuove Proposte. Filippucci sfiderà il trio Blind, El Ma & Soniko, mentre Mazzariello sfiderà Angelica Bove. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Max Pezzali chi è: biografia, carriera, album, Mauro Repetto e vita privataStasera Max Pezzali non salirà sul palco dell’Ariston ma sarà protagonista dall’inedita nave della musica del Festival di ... blitzquotidiano.it

A Sanremo Tiziano Ferro e Max Pezzali certificano il passaggio dei millennial nella categoria amarcord x.com

Il Festival di Sanremo 2026 è iniziato e tra i protagonisti anche Max Pezzali, annunciato come super ospite con cinque serate a tema, tutte sulle note dei brani che hanno fatto cantare e ballare intere generazioni. Per omaggiare l’ex frontman degli 883, l’artista - facebook.com facebook