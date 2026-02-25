Matteo Piantedosi con le divise | Rogoredo non può intaccare la storia della polizia

Gli echi del caso di Rogoredo sono lontani dallo spegnersi. L'arresto di Carmelo Cinturrino, l'agente di polizia travolto da accuse pesantissime e da testimonianze inquietanti, riempie le pagine dei quotidiani e tiene banco nel dibattito televisivo. Ed in questo contesto interviene Matteo Piantedosi, il ministro dell'Interno, che condanna in modo durissimo Cinturrino ma si schiera in difesa delle divise: l'appello, chiarissimo, è quello di non generalizzare, di non gettare discredito sui nostri agenti. Da Milano, dove ha incontrato i vertici della Questura, il titolare del Viminale ha affrontato la vicenda con parole chiare. "L'episodio accaduto a Rogoredo, per quanto gravissimo, non può intaccare una lunga storia di dedizione, disciplina e servizio che caratterizza le nostre forze di polizia". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

