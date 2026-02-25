Rogoredo Piantedosi Quadro doloroso ma non può intaccare lunga storia Polizia

MILANO (ITALPRESS) – “Oggi ho voluto incontrare i dirigenti della Questura di Milano per rinnovare ancora una volta il mio apprezzamento e la mia gratitudine per il lavoro che svolgono anche in contesti difficili. Per professionalità, equilibrio, senso dello Stato e competenza, le donne e gli uomini in divisa rappresentano un patrimonio prezioso della Repubblica. Un patrimonio che non può essere oscurato da comportamenti individuali, per quanto gravi e inaccettabili”. Lo ha dichiarato il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, a Milano. “Le indagini preliminari sull’omicidio di Rogoredo hanno svelato un quadro doloroso, in particolare per chi serve lo Stato. Le prime ricostruzioni, che nell’immediatezza dei fatti sembravano restituire uno scenario completamente diverso, sono state successivamente superate dal lavoro puntuale messo in campo dalla stessa Polizia di Stato con il coordinamento della Procura – ha aggiunto il ministro -. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Leggi anche:

"Rogoredo non può intaccare la storia della polizia". Piantedosi spegne le polemiche

Rogoredo, Piantedosi: "L'episodio non può intaccare la storia delle forze di polizia" | Pisani: "Via la divisa a Cinturrino, va destituito subito"