Porto Azzurro | Al ristorante con gli amici scappa senza pagare il conto | ventenne rintracciata e denunciata

I carabinieri di Porto Azzurro hanno individuato e denunciato una ventenne, responsabile di aver lasciato il ristorante con il conto non pagato. L’operazione è scaturita da una querela presentata dal titolare del locale. L’indagine ha portato alla scoperta dell’identità della giovane, già nota alle forze dell’ordine, e alla sua conseguente denuncia per insolvenza fraudolenta.

I carabinieri della Stazione di Porto Azzurro, al termine di un’attività d’indagine avviata a seguito della querela presentata dal titolare di un ristorante del comune elbano, hanno denunciato per il reato di insolvenza fraudolenta una ventenne già nota alle forze di polizia. Nei giorni scorsi. 🔗 Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - Porto Azzurro | Al ristorante con gli amici, scappa senza pagare il conto: ventenne rintracciata e denunciata Leggi anche: Mangia a scrocco al ristorante e scappa senza pagare: denunciata una donna Leggi anche: Roma, investe un ciclista e scappa: 59enne rintracciata e denunciata Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Cena con gli amici in un ristorante e non paga il conto: denunciata 20enne a Porto Azzurro - I Carabinieri della Stazione di Porto Azzurro hanno denunciato una ragazza di 20 anni, già nota alle forze dell’ordine, per il reato di insolvenza ... gonews.it Cena a base di pesce e poi via senza pagare - PORTO AZZURRO: Le indagini sono scattate dopo la denuncia presentata dal titolare del ristorante. toscanamedianews.it

Al ristorante con amici, se ne va senza pagare: ventenne denunciata - La giovane era già nota alle forze di polizia. msn.com

Stefano Zio Stix Regini. . 15° Giornata - Seconda Categoria - Porto Azzurro vs Collesalvetti ( La sintesi ) - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.