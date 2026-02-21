La Lazio non è in vendita | Lotito respinge ogni offerta anche araba

Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha chiarito che la società non è sul mercato, dopo aver ricevuto offerte di vari investitori, anche stranieri. La decisione arriva in risposta alle voci circolate sui social e online, che parlavano di possibili trattative di vendita. Lotito ha ribadito che il club rimane sotto il suo controllo e che non ci sono intenzioni di cederlo. La società continuerà a operare secondo le sue scelte.

La Lazio "non è in vendita". A ribadirlo, ancora una volta, è una nota del club biancoceleste che, in riferimento ai "contenuti diffusi nelle ultime ore attraverso canali social e ripresi da alcuni siti di informazioni digitali" smentisce "in modo categorico le notizie relative a una presunta cessione della società" che non ha "ricevuto alcuna offerta, manifestazione di interesse o proposta formale da parte di soggetti italiani o esteri". Il comunicato della Lazio - che arriva dopo le parole del presidente, Claudio Lotito, pronunciate pochi giorni fa quando alla presentazione del progetto dello stadio Flaminio aveva ribadito nuovamente l'intenzione di non cedere -, sottolinea anche come "la reiterata diffusione di informazioni false e prive di riscontro, oltre a generare confusione nell'opinione pubblica, può integrare profili di manipolazione informativa e aggiotaggio, considerata la natura di società quotata della Lazio.🔗 Leggi su Romatoday.it

