L’olio è sempre più sinonimo di turismo | anche in Campania crescono gli appassionati

L’oleoturismo in Italia cresce con decisione e si conferma tra i segmenti più dinamici dei tour enogastronomici. Tra il 2021 e il 2024 la partecipazione alle esperienze legate all’olio extravergine di oliva è aumentata del 37,1% e 7 italiani su 10 lo considerano un simbolo del patrimonio culturale e paesaggistico nazionale. A rilevarlo è il secondo Rapporto sul Turismo dell’Olio promosso da Associazione Nazionale Città dell’Olio, Coldiretti e Unaprol, curato da Roberta Garibaldi. Con analisi emerge che il trend si inserisce nell’espansione globale del turismo del gusto, un mercato da 11,5 miliardi di dollari destinato a superare i 40 miliardi entro il 2030, con crescita media annua del 20%. Lo studio segnala che l’Europa pesa per circa il 30% e l’Italia resta tra le mete più desiderate per esperienze enogastronomiche. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Leggi anche:

L’olio è sempre più turismo: anche in Campania crescono gli appassionati

Sempre più solidarietà. Crescono le associazioni: "Aiutare gli altri è vincente"

Temi più discussi: L'olio è il terzo simbolo della cucina italiana dopo pasta e pizza; Ecco l’acquirente tipo dell’olio extravergine di oliva; Tutto sull’extravergine: a Verona, torna Sol Expo (1/3 marzo), il salone dell’olio e dell’olivo; Sol d'Oro: dal sud Italia all'estremo oriente per valorizzare l'olio extravergine di oliva di eccellenza.

L’olio è sempre più turismo: anche in Campania crescono gli appassionatiL’oleoturismo in Italia cresce con decisione e si conferma tra i segmenti più dinamici dei tour enogastronomici. Tra il 2021 e il 2024 la partecipazione alle esperienze legate all’olio extravergine di ... irpinianews.it

Oleoturismo: l’olio extravergine conquista i viaggiatori italiani e stranieriL’olio extravergine di oliva non è più solo un protagonista della tavola italiana ma un elemento cardine del turismo enogastronomico. vocealta.it

L’olio è sempre più turismo: anche in Campania crescono gli appassionati - facebook.com facebook