Sempre più solidarietà Crescono le associazioni | Aiutare gli altri è vincente

In provincia, il settore non profit continua a espandersi, grazie all’impegno di associazioni e volontari. Il Terzo settore, che comprende enti privati senza scopo di lucro impegnati in attività civiche e di solidarietà, cresce in risposta alle iniziative del Centro servizi per il volontariato Marche. Questo sviluppo testimonia un crescente senso di solidarietà e partecipazione nella comunità, evidenziando l’importanza del coinvolgimento civico e del supporto reciproco.

La nostra provincia ha scelto l’impegno non profit. Cresce infatti il Terzo settore (l’insieme degli enti privati senza scopo di lucro che svolgono attività per finalità civiche e di solidarietà) di pari passo con le attività del Centro servizi per il volontariato Marche rivolte a Ets (Enti del terzo settore) e volontari. Partendo dal contesto generale, gli Ets in provincia sono in aumento: se nel 2024 erano 853, oggi gli Ets iscritti al Runts (Registro unico nazionale Terzo settore) sono 955 (pari al 22% del totale regionale). Venendo poi al Csv, la base associativa provinciale conta 90 Ets, pari al 20% degli associati regionali (ed è incrementata di 2 unità rispetto al 2024). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

