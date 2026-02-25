LIVE Virtus Bologna-Barcellona Eurolega basket 2026 in DIRETTA | aggiornamenti in tempo reale

La partita tra Virtus Bologna e Barcellona si è accesa a causa di un errore difensivo dei padroni di casa nel secondo quarto. La squadra catalana ha approfittato di questa occasione per allungare il vantaggio e mettere pressione sulla squadra italiana. I tifosi presenti allo stadio hanno assistito a un match intenso, con continui scambi di canestri e un ritmo elevato. La tensione tra le due squadre si mantiene alta fino all’ultimo minuto.

© Oasport.it - LIVE Virtus Bologna-Barcellona, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutte le lettrici e i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di Virtus Bologna-Barcellona, Eurolega basket 2026. Le V-nere tornano in campo in Europa e cercano di riscattare le ultime uscite continentali, per provare a tenere ancora viva la speranza di accorciare in classifica per i play-in. I bolognesi vogliono anche vendicare l’uscita in semifinale in Coppa Italia della settimana scorsa, con gli uomini di coach Dusko Ivanovic estromessi dalla finalista Bertram Derthona Tortona. 12-16 è il record dei bianconeri, con l’allenatore montenegrino che punterà ancora su Carsen Edwards e Luca Vildoza ben coadiuvati da Matt Morgan e Saliou Niang. 🔗 Leggi su Oasport.it LIVE AS Monaco-Virtus Bologna, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo realePartita in corso tra AS Monaco e Virtus Bologna nell’Eurolega di basket 2025-2026. LIVE Olympiacos-Virtus Bologna, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo realeQuesta mattina si gioca la partita tra Olympiacos e Virtus Bologna, valida per l’Eurolega basket 2026. Triple-OT Thriller for EuroLeague HISTORY I Barcelona - Baskonia | R17 BASKETBALL HIGHLIGHTS 2025-26 Temi più discussi: LIVE Virtus Bologna-Barcellona, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale; Virtus Bologna-Barcellona oggi in tv, Eurolega basket 2026: orario, programma, streaming; EuroLega, Virtus Bologna-Barcellona: orario, canale tv, diretta e repliche; EuroLega, quando si gioca Virtus Bologna-Barcellona?. LIVE Virtus Bologna-Barcellona, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo realeCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutte le lettrici e i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di Virtus ... oasport.it L’amara coppa della Virtus, che ora aspetta il Barcellona e si aggrappa a EdwardsBOLOGNA – La domenica libera. La finale guardata in tv. La Coppa Italia lontana, alzata da Milano dopo tre annate in bianco, riducendo a vittima Tortona, fiera carnefice della Virtus venti ore prima, ... bologna.repubblica.it Virtus Bologna-Barcellona: le ultime dall'infermeria delle Vu Nere - facebook.com facebook #EuroLeague | Virtus Bologna l-Barcellona: dove e quando vederla x.com