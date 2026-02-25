LIVE Sci alpino Prova Discesa Soldeu 2026 in DIRETTA | Ledecka si porta al comando

11:42 Ricarda Haaser, dopo una buona partenza, è diciottesima con +1.96. 11:41 L’austriaca Christina Ager conclude la sua prova con +2.73, crono che le vale la ventitreesima posizione. 11:39 La statunitense Allison Mollin chiude in diciannovesima posizione con +2.10. 11:38 L’americana Isabella Wright accumula un distacco di +1.98 ed è diciottesima. 11:37 Nadia Delago accumula distacco in progressione e chiude diciottesima con +2.19. 11:36 La svizzera Delia Durrer termine ventesima con +2.85 di ritardo. 11:33 La francese Laure Gauche chiude in diciassettesima posizione con +1.88. 11:32 La svizzzera Corinne Suter perde quasi un secondo nel quarto settore ed è settima con sei decimi di ritardo. 11:28 L’americana Jacqueline Wiles arriva al traguardo con un ritardo di +1.11. 11:27 Miradoli taglia il traguardo con 1:34.94, tempo che le vale l’undicesima posizione. 11:26 La prossima atleta alla partenza sarà la francese Romane Miradoli. 🔗 Leggi su Oasport.it

