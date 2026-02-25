LIVE Sci alpino Prova Discesa Soldeu 2026 in DIRETTA | via al training

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 11:01 Nina Ortlieb taglia il traguardo con il tempo di 1:34.05. 10:59 La prima atleta al cancelletto di partenza sarà l’austriaca Nina Ortlieb. 10:57 La startlist della prima prova della discesa libera di Soldeu 1 56328 ORTLIEB Nina 1996 AUT Head 2 56256 RAEDLER Ariane 1995 AUT Head 3 516766 BLANC Malorie 2004 SUI Atomic 4 516611 SCHMITT Janine 2000 SUI Kaestle 5 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol 6 299466 DELAGO Nicol 1996 ITA Atomic 7 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA Head 8 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Kaestle 9 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head 10 6535455 JOHNSON Breezy 1996 USA Atomic 11 206668 WEIDLE-WINKELMANN Kira 1996 GER Rossignol 12 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic 13 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic 14 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT Head 15 507168 AICHER Emma 2003 GER Head 16 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar 17 539536 WILES Jacqueline 1992 USA Rossignol 18 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE Kaestle 19 426324 MONSEN Marte 2000 NOR Rossignol 20 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head 21 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA Head 22 6536213 CASHMAN Keely 1999 USA Head 23 516705 DURRER Delia 2002 SUI Head 24 299630 DELAGO Nadia 1997 ITA Atomic 25 6535791 WRIGHT Isabella 1997 USA Atomic 26 6537228 MOLLIN Allison 2004 USA Head 27 56258 AGER Christina 1995 AUT Atomic 28 56174 HAASER Ricarda 1993 AUT Salomon 29 516219 MING-NUFER Priska 1992 SUI Kaestle 30 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Head 31 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Salomon 32 56509 GRILL Lisa 2000 AUT Head 33 56507 SCHILCHER Anna 2000 AUT Head 34 56491 SCHOEPF Emily 2000 AUT Atomic 35 6296280 THALER Sara 2004 ITA Rossignol 36 56417 FEST Nadine 1998 AUT Head 37 426323 WEMBSTAD Inni Holm 2000 NOR Head 38 206793 DORIGO Fabiana 1998 GER Atomic 39 197956 CERUTTI Camille 1998 FRA Atomic 40 299383 MELESI Roberta 1996 ITA Dynastar 41 516394 SUTER Jasmina 1995 SUI Stoeckli 42 516799 MATHIS Jasmin 2004 SUI Head 43 107613 GRENIER Valerie 1996 CAN Rossignol 44 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI Atomic 45 56519 WECHNER Lena 2000 AUT Head 46 6535807 CUTLER Haley 1997 USA Atomic 47 6295356 ALLEMAND Sara 2000 ITA Rossignol 48 715171 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH Atomic 49 426564 JOHANSEN Eva Unhjem 2007 NOR Atomic 50 198411 MEYER Garance 2004 FRA Dynastar 51 6535765 MANGAN Tricia 1997 USA Head 52 25222 CAMINAL SANTURE Jordina 2003 AND Head 53 155994 NOVAKOVA Barbora 2002 CZE Kaestle 54 516773 ZURLINDEN Daria 2004 SUI Head 55 108077 GRAY Cassidy 2001 CAN Atomic 56 198191 ABOULY Lois 2001 FRA Salomon 57 299363 ZENERE Asja 1996 ITA Salomon 58 45331 SMALL Greta 1995 AUS Kaestle 59 6537025 BOCOCK Mary 2003 USA Rossignol 60 435334 GASIENICA-DANIEL Maryna 1994 POL Atomic 10:55 La squadra azzurra schiererà Sara Allemand, Federica Brignone, Elena Curtoni, Nadia Delago, Nicol Delago, Sofia Goggia, Roberta Melesi, Laura Pirovano, Sara Thaler e Asja Zenere. 🔗 Leggi su Oasport.it

SI RIPARTEEEE I Giochi Olimpici sono finiti… Ma la Coppa del Mondo di sci alpino no! Le azzurre sono a Soldeu, Andorra, per la prima prova cronometrata di discesa libera! Dieci ragazze in pista dalle 11! Dai dai dai! #ItaliaTeam FISI - Federazio - facebook.com facebook

BRAVA LAURA! Buona prova in discesa di Pirovano nella combinata a squadre: l'azzurra fa registrare il terzo miglior tempo (1:36.86). Alle 14:00 toccherà a Martina Peterlini in slalom x.com