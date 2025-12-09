LIVE Atalanta-Chelsea 0-1 Champions League calcio in DIRETTA | inizia il secondo tempo!
Segui in tempo reale il secondo tempo di Atalanta-Chelsea, partita valida per la Champions League. Al momento il punteggio è 0-1 per i londinesi, con aggiornamenti continui sulle azioni e le sostituzioni. Restate sintonizzati per non perdere nessuna emozione di questa sfida importante.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 48? Fuori Chalobah, dentro Fofana nel Chelsea. 46? Inizia il secondo tempo! 21.50 Atalanta che inizia bene ma poi viene colpita nel suo momento migliore di partita, si spegne lentamente sotto i ritmi gestiti dal Chelsea. A tra poco per il secondo tempo! 48? Finisce il primo tempo, Atalanta-Chelsea 0-1. 45? Ci saranno tre minuti di recupero. 43? Partita che viaggia molto lentamente. 41? Chelsea che punta a gestire i ritmi di partita. 39? Atalanta che non riesce più a trovare gli spazi di prima. 37? Lookman dalla prossima partita sarà in viaggio per la Coppa d’Africa. 🔗 Leggi su Oasport.it
Champions League, Inter-Liverpool 0-0 e Atalanta-Chelsea 0-1 dopo 45’: gol di Joao Pedro Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale qui https://www.rainews.it/maratona/2025/12/calcio-champions-league-fase-gironi-giornata-6-inter-atalanta-napoli-juve - facebook.com Vai su Facebook
Atalanta-Chelsea, il risultato in diretta LIVE - Charles De Ketelaere è stato coinvolto in undici gol nelle sue ultime undici presenze in UEFA Champions League con l'Atalanta (cinque gol, sei assist), due delle quali contro l'l'Eintracht Francoforte ... Secondo sport.sky.it
