In soli 43 giorni, Antonio Conte ha trasformato il Napoli, passando da un momento difficile a una vittoria importante come la Supercoppa 2025. Un percorso che dimostra come la determinazione e il lavoro possano portare risultati concreti in tempi brevi. Questa ripresa testimonia la capacità di una squadra di risollevarsi e riscrivere il proprio percorso, segnando una nuova fase di successo.

"> Dal buio più cupo del 9 novembre alla luce accecante della Supercoppa 2025. In mezzo, appena 43 giorni. A ricostruire il filo di questa metamorfosi è Antonio Corbo sulle pagine di Repubblica Napoli, firmando un’analisi profonda e tagliente sul ritorno del Napoli campione d’Italia. Tutto parte da quella frase che sembrava aver segnato un punto di non ritorno: «Perché io non voglio accompagnare i morti». Ribellione, fuga, strappo. Poi la rinascita. In quel momento non era cambiato il calcio, né il Bologna. Era cambiato – o meglio, si sarebbe ritrovato – il Napoli. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Dal buio alla luce: Conte riscrive il Napoli in 43 giorni

Leggi anche: «Disimparare la felicità». Dal buio della depressione alla possibilità di una luce

Leggi anche: “Out of Dark”, la luce che nasce dal buio

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Dal buio alla luce: Conte riscrive il Napoli in 43 giorni.

La luce di tre giorni al buio - Immerso nel buio, stavo avendo delle allucinazioni di espressionismo astratto: striature rosa e blu che pulsavano attraverso quella che ... internazionale.it

Musica, luce e venti minuti al buio, a Roma In Vain di Haas - Musica, luce e buio nel coinvolgimento sensoriale totale di composizione per 24 strumenti con venti minuti suonati nella oscurità completa. ansa.it

Nel buio, l'ansia di una grande luce - In realtà, mi dico rincasando, ciò che mi immalinconisce del tardo autunno non è il freddo, né la pioggia, e ... avvenire.it

San Cataldo, il 23 dicembre il XIII Concerto di Natale “La luce nel buio” con la Giovane Orchestra Sicula. - facebook.com facebook