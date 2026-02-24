Arte e fisica quantistica | a Salerno l' installazione Homo Ex Machina

Alla Galleria Sala Posa l'esposizione di Cerzosimo e Crescenzo. Giovedì 26 febbraio previsto un dibattito sul ruolo dell'osservatore Appuntamento con l'installazione fotografica e video "Homo Ex Machina" presso la Galleria Sala Posa di Salerno, in via G. da Procida 9. L'esposizione è visitabile da lunedì 23 febbraio a venerdì 6 marzo, mentre giovedì 26 febbraio alle ore 18 è previsto un incontro tematico. L'opera, realizzata da Armando, Nicola e Pietro Cerzosimo, documenta e si ispira all'"Uomo Meccanico", creazione di Biagio Crescenzo. Dopo una precedente esposizione, il progetto affronta ora un approfondimento teorico sul legame tra l'arte visiva e le scienze fisiche. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

