Anche nel bel mezzo di Sanremo si torna sempre qua, a L'Eredità. Siamo nello studio di Marco Liorni, al game-show in onda su Rai 1, anche in questi giorni segnati dalla kermesse. Già, la collocazione in palinsesto permette all'inossidabile format campione di ascolti di non fermarsi. La puntata in questione è quella di martedì 25 febbraio. Alla vigilia lo scettro del campione lo aveva conquistato Duccio, il quale però alla Ghigliottina, per un montepremi che taglio dopo taglio era di 47.500 euro, non è riuscito ad azzeccare la soluzione finale. Una Ghigliottina, secondo il pubblico a casa, piuttosto semplice. Ma niente da fare. Dunque riecco Duccio anche il 25 febbraio, ovviamente. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - L'Eredità, "facce schifose agli altri concorrenti": esplode lo scandalo-Cristian?

Leggi anche:

Affari tuoi, "roba da ufficio inchieste": esplode lo scandalo

Milano-Cortina, esplode lo scandalo "Fluoro tracker": chi viene squalificato