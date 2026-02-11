Milano-Cortina esplode lo scandalo Fluoro tracker | chi viene squalificato
A poche settimane dai Giochi invernali di Milano-Cortina, esplode il caso
A Milano-Cortina esplode il caso " Fluoro tracker " ed esplode lo scandalo: si parla di doping anche alle Olimpiadi invernali, sì, ma non quello canonico. E scattano le squalifiche. Le sudcoreane Han Dasom e Lee Eui-jin, componenti della squadra asiatica di sci di fondo, sono state estromesse dai Giochi italiani a causa dell'utilizzo di scioline contenenti fluoro, sostanza vietata dal regolamento internazionale a partire dalla stagione 20232024. ge:kolumbus:liberoquotidiano:46272975 La presenza del composto è stata rilevata sugli sci utilizzati dalle due fondiste. Il controllo sul materiale ha fatto scattare l'esclusione immediata dalle prove olimpiche, in applicazione del protocollo antidoping esteso anche alle attrezzature tecniche. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Lo scandalo dei tedofori di Milano-Cortina: anche un ex dopato ha portato la fiamma, il regolamento olimpico lo vieta
Lo scandalo dei tedofori nella staffetta Milano-Cortina evidenzia come, anche in ambito olimpico, siano stati coinvolti figure non sportive, tra cui un ex atleta dopato.
Sciolina al fluoro vietata: due fondiste sudcoreane squalificate ai Giochi di Milano Cortina
Due fondiste sudcoreane sono state squalificate ai Giochi di Milano Cortina.
