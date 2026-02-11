A poche settimane dai Giochi invernali di Milano-Cortina, esplode il caso

A Milano-Cortina esplode il caso " Fluoro tracker " ed esplode lo scandalo: si parla di doping anche alle Olimpiadi invernali, sì, ma non quello canonico. E scattano le squalifiche. Le sudcoreane Han Dasom e Lee Eui-jin, componenti della squadra asiatica di sci di fondo, sono state estromesse dai Giochi italiani a causa dell'utilizzo di scioline contenenti fluoro, sostanza vietata dal regolamento internazionale a partire dalla stagione 20232024. ge:kolumbus:liberoquotidiano:46272975 La presenza del composto è stata rilevata sugli sci utilizzati dalle due fondiste. Il controllo sul materiale ha fatto scattare l'esclusione immediata dalle prove olimpiche, in applicazione del protocollo antidoping esteso anche alle attrezzature tecniche. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Milano-Cortina, esplode lo scandalo "Fluoro tracker": chi viene squalificato

Lo scandalo dei tedofori nella staffetta Milano-Cortina evidenzia come, anche in ambito olimpico, siano stati coinvolti figure non sportive, tra cui un ex atleta dopato.

Due fondiste sudcoreane sono state squalificate ai Giochi di Milano Cortina.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

