Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, annuncia che il Comune ricorrerà contro la condanna a risarcire i danni causati dall’inquinamento acustico della movida nel quartiere Lazzaretto-Melzo. La sentenza ha stabilito la responsabilità dell’amministrazione, ma l’amministrazione non intende accettare passivamente la decisione.

© Lapresse.it - Milano, Sala: "Faremo ricorso contro condanna a risarcimento danni movida"

“Faremo ricorso senz’altro”: così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in merito alla recente sentenza che ha condannato il Comune a risarcire i cittadini per i danni derivanti dall’inquinamento acustico dovuto alla movida nel quartiere Lazzaretto-Melzo. Le parole del primo cittadino a margine del Cda del Teatro alla Scala. “È chiaro – continua Sala – che è una sentenza preoccupante perché io capisco i cittadini, ma d’altro canto per noi non è semplice fare rispettare i comportamenti su una città grande e importante. Ho condiviso il mio pensiero con gli altri sindaci delle grandi città che sono preoccupatissimi, perché ovviamente la vita notturna in tante città è diventata negli anni un elemento quasi caratterizzante. Lapresse.it

Milano, Sala: Sulla sentenza per i danni della movida faremo senz'altro ricorso

