L’industria dello sport punta a 8,8 trilioni entro il 2050 ma la crescita non è garantita

L’industria dello sport si prepara a crescere molto nei prossimi decenni. Secondo un rapporto di Oliver Wyman e del World Economic Forum, il settore potrebbe quasi quadruplicare il proprio valore entro il 2050, arrivando a 8,8 trilioni di dollari. Tuttavia, non tutto è scontato: questa crescita dipende da molti fattori e non è garantita. Gli esperti avvertono che ci sono rischi e ostacoli che potrebbero rallentare o bloccare questa espansione.

🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - L'industria dello sport punta a 8,8 trilioni entro il 2050, ma la crescita non è garantita

