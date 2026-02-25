Lavoro il paradosso di febbraio Più assunzioni meno reperibilità

Il numero di assunzioni cresce a febbraio, ma le aziende trovano sempre più difficile trovare candidati disponibili. La ragione sta nella mancanza di competenze richieste e nella scarsità di candidati qualificati nel mercato del lavoro. Questa situazione crea un paradosso: più posti di lavoro vengono aperti, meno si riesce a riempirli. Le imprese si trovano a dover rivedere le strategie di reclutamento per colmare il gap. La questione resta aperta per molte realtà imprenditoriali.

Per il mondo del lavoro è un febbraio dai due volti: aumento delle assunzioni ma difficoltà a reperire personale. Di positivo c'è l'impennata di assunzioni da parte delle imprese della provincia di Lucca. In base ai dati forniti dalla Camera di commercio Toscana nord-ovest su circa 6.800 persone assunte, 2.830 riguardano la nostra Provincia, registrando rispetto a un anno fa un aumento del 7%. Le costruzioni crescono a Lucca e in Versilia ed è in netta ripresa anche il turismo, che torna così ai livelli del 2024, superando le incertezze legate alla ridotta capacità di spesa dei visitatori. L'analisi è stata effettuata da Excelsior, indagine nazionale che fornisce dati su base provinciale realizzata da Unioncamere in collaborazione con il Ministero del lavoro e il supporto dell'Istituto studi e ricerche della Camera di commercio Toscana nord-ovest.

Lauree e lavoro, il paradosso: le donne studiano meglio e più in fretta, ma guadagnano il 15% in meno

Il lavoro rallenta: in Toscana quasi 2.700 assunzioni programmate in meno a inizio 2026

