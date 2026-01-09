Dispositivo temporaneo di circolazione sul lungomare per i lavori di riqualificazione dell’area pedonale

Da napolitoday.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 12 gennaio al 31 maggio 2026, sull’area pedonale di via Partenope, tra piazza Vittoria e via Nicolò Tommaseo, è istituito un dispositivo temporaneo di circolazione. Questa misura permette il transito dei veicoli durante i lavori di riqualificazione della pavimentazione, al fine di garantire la sicurezza e la funzionalità dell’area interessata.

Nell’area pedonale di via Partenope - dal 12 gennaio al 31 maggio 2026 - è istituito il seguente dispositivo temporaneo di circolazione per consentire i lavori di riqualificazione della pavimentazione:Nel tratto compreso tra piazza Vittoria e via Nicolò Tommaseo:a) è consentito ai veicoli. 🔗 Leggi su Napolitoday.itImmagine generica

Leggi anche: Lavori di riqualificazione del Lungomare, prorogato fino a metà febbraio il dispositivo temporaneo di circolazione

Leggi anche: Partono i lavori in via Toledo, ecco il dispositivo temporaneo di circolazione

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Dispositivo temporaneo di circolazione in via Posillipo per lavori; Capodanno 2026 a Napoli, centro e lungomare blindati: tutte le strade chiuse; Lavori di riqualificazione del Lungomare, prorogato fino a metà febbraio il dispositivo temporaneo di circolazione; Capodanno 2025, quali strade saranno chiuse a Napoli: divieti di transito e tratte interrotte.

dispositivo temporaneo circolazione lungomareNapoli, nuovo dispositivo temporaneo di circolazione sul lungomare per i lavori di riqualificazione dell’area pedonale - è istituito il seguente dispositivo temporaneo di circolazion e per consentire i lavori di riqualificazione della ... msn.com

dispositivo temporaneo circolazione lungomareNapoli, dispositivo temporaneo di circolazione sul lungomare - Lavori di riqualificazione dell’area pedonale Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli. expartibus.it

Partono i lavori in via Toledo, ecco il dispositivo temporaneo di circolazione - Per consentire i lavori di manutenzione straordinaria dell'area pedonale di via Toledo, è istituito il divieto di transito veicolare: ... napolitoday.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.