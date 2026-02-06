Dal 5 all' 8 marzo chiusura di 72 ore per la stazione di Bari Centrale | Lavori potenziamento tecnologico

Da mercoledì 5 a sabato 8 marzo, la stazione di Bari Centrale chiuderà per 72 ore. I lavori di potenziamento tecnologico richiedono la chiusura totale dei binari e delle aree di accesso. I pendolari dovranno trovare alternative o pianificare con anticipo gli spostamenti. La chiusura si inserisce in un intervento importante per migliorare i servizi ferroviari della zona.

Sarà un inizio marzo non senza difficoltà per i pendolari in Puglia: la stazione centrale di Bari sarà chiusa dal 5 all'8 per 72 ore. A comunicarlo è Rfi sul proprio sito. Lo stop, che riguarderà anche le “tratte afferenti”, sarà a causa di interventi di potenziamento tecnologico e.🔗 Leggi su Baritoday.it

