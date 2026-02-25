‘Lascio ma non è un addio’ | terremoto a Uomini e Donne abbandoni doc e tensioni con gli opinionisti

Il ritiro di un protagonista di Uomini e Donne il 24 febbraio ha scatenato forti emozioni tra i presenti. La causa è un diverbio con alcuni opinionisti, che ha portato a un’abbandono improvviso del set. La tensione si è fatta palpabile, con alcuni partecipanti che hanno cercato di calmare gli animi. La scena ha lasciato il pubblico sbigottito, mentre i colleghi cercano di capire cosa sia successo. La trasmissione proseguirà senza alcune delle sue figure più cariche di energia.

La registrazione di Uomini e Donne del 24 febbraio si è trasformata in un vero e proprio terremoto emotivo. Secondo quanto riportato dal blogger Lorenzo Pugnaloni, la puntata è stata segnata da addii, tensioni incandescenti e dinamiche sentimentali che promettono di ridisegnare gli equilibri del programma di Maria De Filippi. Tra uscite di scena clamorose, baci inaspettati e scontri frontali con gli opinionisti, lo studio ha vissuto una delle registrazioni più turbolente delle ultime settimane. Perché Elisabetta Gigante ha lasciato Uomini e Donne?. Ad aprire la registrazione è stata Elisabetta Gigante, che ha annunciato la sua decisione di lasciare il programma. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

GF VIP 2026, opinionisti e concorrenti da Uomini e Donne: i nomiIl Grande Fratello VIP torna in tv a marzo 2026.

“Se ne va”. Uomini e Donne, è già terremoto: lite e addio clamoroso del corteggiatoreIl ritorno a Uomini e Donne per il primo appuntamento del 2026 ha riservato sorprese, tra tensioni e decisioni improvvise.

Temi più discussi: La mamma di Domenico: Disperata, ma non lo lascio. Finché respira mio figlio è vivo; Margaret Qualley: Per anni ho avuto paura di essere me stessa, oggi mi lascio andare alla sensualità. Amo mio marito, ballare e i cavalli. Le amicizie tra donne sono sacre; Australia — Watarrka (Kings Canyon); Bimbo giù dal bus a Belluno, autista reintegrato ma con altra mansione.

Chi è Eddie Brock: «Gestisco case vacanze e non lascio il lavoro. Scartato da Amici e X Factor». Chi è il cantautore romano (viralissimo)La sua Non è mica te vanta più di 11 milioni di stream su Spotify, ma è sui social che ha spiccato il volo, facendo da colonna sonora a decine di migliaia di video «Lei è bellissima, ma non è te». leggo.it

Premio Tenco, Tosca premiata: La vita è ciò che lascio. Senza giovani, non c'è futuroTosca ci ha raccontato: Da vent’anni mi dedico alla ricerca musicale come facevano i mercanti che portavano pietre preziose e stoffe. L'artista ha poi posto l’accento sull’importanza di supportare ... tg24.sky.it

Vus Spa: Dg lascia, la lettera di addio | Spoleto critica, Cda “solidi, competenti e operativi” http://ow.ly/OZ1J106uTZW #tuttoggi #EconomiaLavoro #Foligno #cda #crisi #critiche #dg #dimissioni #evidenza #foligno #nomine #politica #scoop #spoleto #subter #tr - facebook.com facebook