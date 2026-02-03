GF VIP 2026 opinionisti e concorrenti da Uomini e Donne | i nomi

Il Grande Fratello VIP torna in tv a marzo 2026. Questa volta la conduzione sarà affidata a Ilary Blasi, che ritorna al reality dopo averlo condotto in passato. La notizia ha già fatto parlare i fan, curiosi di vedere come si presenterà questa nuova edizione. La data di partenza è fissata, e intanto circolano già i primi nomi di opinionisti e concorrenti che arrivano dal mondo di Uomini e Donne.

Il Grande Fratello VIP tornerà in onda a marzo 2026. Alla conduzione ci sarà Ilary Blasi, già volto storico del format prima del ciclo guidato da Alfonso Signorini. E mentre il pubblico discute sull'opportunità di riproporre un reality che per molti ha già dato tutto, le indiscrezioni si moltiplicano: c'è chi parla di opinionisti d'eccezione e chi, invece, scommette su un cast pescato da Uomini e Donne. Scopriamo i nomi che sono trapelati in rete nelle ultime ore.

