Laporta su Yamal | Due anni fa rifiutai 250 milioni per lui mi prendevano per pazzo

Laporta rivela che due anni fa rifiutò un’offerta di 250 milioni di euro per Yamal, ritenendola troppo elevata. La proposta proveniva da un club straniero e avrebbe potuto cambiare la carriera del giovane talento. Nonostante le pressioni, il presidente del Barcellona decise di mantenere il giocatore nel club. Yamal, a soli 18 anni, ha già conquistato diversi trofei nazionali e internazionali, dimostrando il suo valore sul campo.

Barcellona, 24 febbraio 2026 – Lamine Yamal è indubbiamente uno dei migliori giocatori del mondo. A soli 18 anni, conta già due campionati spagnoli, due Supercoppe di Spagna e una Coppa del Re, oltre che l'Europeo vinto con la Spagna da assoluto protagonista. Talento precoce, tanto da essere stato il più giovane a esordire con il Barcellona e con la nazionale spagnola. Yamal è l'esempio di come il Barcellona abbia scelto di investire nuovamente sul settore giovanile dopo gli anni della presidenza Bartomeu, e i numeri stanno dando ragione all'operato di Laporta. In una recente intervista rilasciata a Juantes FC, il presidente del Barcellona ha parlato proprio del nuovo numero 10 blaugrana, raccontando di quando due anni fa rifiutò un'offerta di 250 milioni del Paris Saint-Germain: “Due anni fa, il PSG ci offrì 250 milioni per Lamine Yamal, aveva solo 17 anni ma noi rifiutammo: qualcuno ci prese per pazzi”. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

