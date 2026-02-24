Laporta e quel clamoroso retroscena su Yamal | Quando aveva 17 anni rifiutai 250 milioni di euro dal Psg! Alcuni pensavano fossimo pazzi

Laporta ha raccontato che, quando Yamal aveva 17 anni, rifiutò un’offerta da 250 milioni di euro del Psg. La decisione sorprende perché molti pensavano che il club fosse disposto a tutto pur di trattenere il giovane talento. L’ex presidente del Barcellona ha spiegato che la società preferì seguire un percorso di crescita interno, anche se l’ammontare della proposta avrebbe potuto cambiare le sorti del trasferimento. La vicenda ha suscitato molte discussioni tra gli addetti ai lavori.

Laporta svela il clamoroso retroscena su Messi: «Il nostro rapporto è danneggiato! Tre anni fa al Pallone d’Oro volevo salutarlo ma lui non mi ha rivolto la parola»Laporta, ex presidente del Barcellona, rivela che il rapporto con Messi si è raffreddato a causa di un episodio avvenuto tre anni fa durante il Pallone d’Oro.

Barcellona, Laporta rieletto? Xavi Vilajoana attacca: «Perdite per 280 milioni e le bugie sul nuovo stadio! Con Yamal ci è andata bene perché…»Xavi Vilajoana, candidato alle prossime elezioni del Barcellona, accusa Laporta di aver causato perdite di 280 milioni di euro e di aver mentito sul progetto del nuovo stadio.