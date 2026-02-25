L’alternativa ai mezzi Atm Ora i minibus a chiamata correranno 7 notti su 7

Wayla ha deciso di attivare il servizio di minibus a chiamata tutti i giorni, a causa della richiesta crescente di trasporto notturno. Dal 3 marzo, i minibus privati circoleranno ogni notte dalle 18 alle 3, offrendo un’alternativa ai mezzi Atm. Questa novità mira a migliorare la mobilità nelle ore più tarde, con un servizio che coprirà l’intera settimana senza interruzioni. La scelta coinvolge anche nuove rotte e orari più flessibili.

Wayla è pronta a passare alla fase due: tra pochi giorni, per l’esattezza a partire dal 3 marzo, il primo servizio di van pooling privato mai sperimentato in città sarà disponibile tutti i giorni della settimana, dalle 18 alle 3 di notte. Le prime corse di Wayla sono partite il 31 ottobre del 2024 ma nella fase di lancio si è scelto di limitarle a cinque giorni su sette: dal mercoledì alla domenica. Ora la svolta, dovuta ai riscontri ottenuti fin qui: "Dal lancio del servizio Wayla ha continuato a crescere sia in termini di flotta sia di utenti, raggiungendo in pochi mesi oltre 75.000 download, corse effettuate e soddisfazione dei clienti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

