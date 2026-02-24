Alcolock obbligatorio in auto la stangata da 2mila euro | chi deve installarlo e quali multe rischia

Il nuovo Codice della strada rende obbligatorio l’alcollock in auto, una misura che comporta multe fino a 2.000 euro per chi non lo installa. La decisione deriva dall’esigenza di ridurre gli incidenti causati dalla guida sotto effetto di alcol. Da oggi, le autorità hanno pubblicato sul Portale dell’Automobilista l’elenco dei modelli omologati e delle officine autorizzate. Chi deve rispettare questa norma si prepara a rispettare le nuove regole.

Non è più una minaccia teorica nel nuovo Codice della strada. Da oggi l’alcolock diventa operativo: il ministero dei Trasporti ha ufficializzato sul Portale dell’Automobilista i modelli omologati, i rivenditori e le officine autorizzate al montaggio. La tecnologia entra nelle auto degli italiani non per assistere la guida, ma per bloccarla se il conducente ha bevuto anche solo un bicchiere di troppo. E poco importa se a voler guidare è un amico o un parente: l’obbligo di soffiare dentro questa sorta di etilometro digitale varrà anche per lui, altrimenti l’auto non si mette in moto. Quando scatta l’obbligo. 🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti, notizie e discussioni

