Squarci di Bellezza | poesia videoproiezioni e voci under 35 nel cuore di Verona

L’Accademia Mondiale della Poesia organizza ‘Squarci di Bellezza’ a Verona il 28 febbraio alle 18. L’evento mette in mostra opere di giovani poet*, con videoproiezioni e letture dal vivo. Tra i partecipanti ci sono studenti e artisti emergenti under 35, pronti a condividere le loro creazioni. La serata si svolge nel cuore della città, in un luogo storico che accoglie questa iniziativa culturale. La partecipazione è aperta a tutti gli appassionati di poesia.

Verona, 20 febbraio 2026 – L’Accademia Mondiale della Poesia presenta ‘Squarci di Bellezza’, l’evento in programma sabato 28 febbraio 2026 alle ore 18.30 a Verona, nella cornice del Chiostro Canonicale della Biblioteca Capitolare. L’iniziativa rientra nel programma triennale 2025–2027 ‘La Bellezza e la Poesia salveranno il mondo’ e si svolge con il sostegno del MIC e di SIAE nell’ambito del progetto ‘Per Chi Crea’. L’obiettivo è di esaltare la forza rigenerativa della parola poetica con una sezione dedicata all’anteprima ufficiale delle Olimpiadi della Cultura 2026. L’evento, infatti, si propone come un invito collettivo a ritrovare, attraverso la poesia, una grammatica della cura, dell’ascolto e della bellezza condivisa, anticipando la visione più ampia che guiderà la Settimana Mondiale della Poesia 2026 e il palinsesto culturale Milano-Cortina.🔗 Leggi su Quotidiano.net

