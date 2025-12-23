Questura all’Eridania Zattini | Non sarà dentro lo zuccherificio ma oltre la strada

La nuova sede della Questura all’Eridania si troverà nella zona chiamata ‘piccola Eridania’, una porzione di circa 3 ettari situata a ovest di via Monte San Michele. Zattini ha precisato che l’edificio non sorgerà all’interno dello zuccherificio, ma oltre la strada, garantendo così un’allocazione più precisa e funzionale per le operazioni di sicurezza e servizio.

L’area della nuova Questura sarà quella della cosiddetta ‘ piccola Eridania ’, ovvero una porzione di 3 ettari che si trova a ovest di via Monte San Michele". Interviene il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini sulla sede della Polizia che tra il 2030 e il 2031 (tempi stimati tra progettazione e cantiere: 5 anni) dovrebbe essere pronta all’interno dell’enorme lottizzazione acquisita all’asta dal Comune circa tre anni fa. Venerdì il Municipio, insieme ad altri partner, ha siglato un patto col Demanio in merito alla valorizzazione di 9 edifici comunali o statali. Tra questi, c’è anche l’impegno per la nuova Questura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Questura all’Eridania. Zattini: "Non sarà dentro lo zuccherificio ma oltre la strada" Leggi anche: Eridania, l'ex zuccherificio diventerà la nuova sede della Questura Leggi anche: Alla scoperta dell'ex Eridania, doppia opportunità per scoprire il grande bosco urbano e lo storico zuccherificio Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. EX ERIDANIA, IL DIBATTITO - Alleanza Verdi e Sinistra prende la parola sul progetto di realizzazione della sede della nuova questura a destra della via San Michele - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.