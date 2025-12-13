Elkann chiude alla cessione della Juventus | E’ la nostra storia i nostri valori non sono in vendita

Il consiglio di amministrazione di Exor ha respinto all’unanimità l’offerta di Tether per l’acquisto delle quote di maggioranza della Juventus, confermando l’intenzione di mantenere il controllo sulla società. Elkann ha sottolineato come la storia e i valori del club siano inalienabili e non siano in vendita.

Il cda di Exor ha respinto all’unanimità l’ offerta presentata da Tether per l’acquisto delle quote di maggioranza della Juventus. Il rifiuto arriva ameno di 24 ore dalla pubblicazione della proposta da parte dell’ad di Tether Paolo Ardoino ed è accompagnato da un comunicato video da parte di John Elkann che si conclude con la chiusura netta a qualsiasi ipotesi di cessione del club: “La Juventus, la nostra storia, i nostri valori non sono in vendita”. (video tratto da XJuventus). Panorama.it Elkann chiude alla cessione della Juventus: “E’ la nostra storia, i nostri valori non sono in vendita” - Il cda di Exor ha respinto all'unanimità l'offerta presentata da Tether per l'acquisto delle quote di maggioranza della Juventus. panorama.it

