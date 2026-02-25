La sartoria reggiana in lutto Addio a Rosanna Bertani Regina di Reverberi Confezioni

Rosanna Bertani, nota per aver vestito generazioni di donne reggiane, è morta lunedì all’età di 87 anni. La causa della scomparsa è legata a un deterioramento naturale della salute. La sua sartoria, Regina di Reverberi Confezioni, ha sempre utilizzato tessuti di alta qualità, attirando clienti da tutta la regione. La comunità locale ricorda con affetto la sua passione e dedizione nel settore. La sua mancanza si farà sentire nel mondo della moda artigianale.

© Ilrestodelcarlino.it - La sartoria reggiana in lutto. Addio a Rosanna Bertani. Regina di Reverberi Confezioni

Ha vestito generazioni di donne reggiane grazie ai suoi tessuti pregiati. La città e il mondo della sartoria piangono Rosanna Bertani scomparsa lunedì all'età di 87 anni. Insieme al marito Ivano Reverberi (scomparso 22 anni fa), aveva dato lustro alla ' Reverberi Confezioni '. Un'attività produttiva florida, cessata quattro anni fa finché Rosanna è riuscita a portarla avanti lavorando fino a 82 anni con grande sagacia. La produzione tessile dell'azienda aveva base a Villafranca di Verona con una trentina di dipendenti, ma il cuore pulsante era a Reggio. Il primo negozio nacque cinquant'anni fa in via Gorizia, mentre lo showroom era in via Tito e la sede in via Clelia Fano.