Addio a Augusta Mariani arte reggiana in lutto

Reggio Emilia piange Augusta Mariani, scomparsa a 86 anni. La artista, vedova di Ro Marcenaro, se n’è andata ieri, a poche settimane dal suo ottantottesimo compleanno. Mariani ha lasciato un segno importante nella scena artistica locale, condividendo con il marito, anch’egli artista, una vita dedicata al disegno e all’arte. La città la ricorda come una donna gentile, appassionata e capace di trasmettere il suo amore per l’arte a chiunque abbia avuto il piacere di conoscerla.

Reggio Emilia, 2 febbraio 2026 – E' deceduta ieri a quasi 87 anni di età (che avrebbe compiuto il mese prossimo) Augusta Mariani, vedova di Ro Marcenaro, compianto artista con il quale aveva condiviso non solo gran parte della vita ma anche la passione per l'arte e il disegno. Era originaria di San Martino in Rio, di una numerosa famiglia di un fratello e sette sorelle. In età giovanile frequenta l'Accademia di Belle Arti a Milano, dove conosce Ro Marcenaro. Nasce un sodalizio che durerà quasi sessant'anni: decine le pubblicazioni disegnate e scritte da Augusta per Mondadori e Fabbri - tra le più famose Niki e Piki dedicate alle avventure dei figli Umberto (Piki)e Francesca (Niki) – proseguendo come autrice delle colorazioni delle opere del marito.

