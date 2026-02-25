La Rai taglia Giorgino e Mantovano

La Rai ha deciso di sospendere la partecipazione di Giorgino e Mantovano a programmi televisivi, motivando la scelta con questioni di linee editoriali e budget. Questa decisione ha colpito le loro apparizioni nelle ultime settimane, creando malcontento tra gli addetti ai lavori. In particolare, si parla di riduzioni di spazi e di un’attenzione più selettiva ai contenuti trasmessi. La situazione rimane in evoluzione, mentre i diretti interessati non hanno ancora commentato pubblicamente.

In piena campagna referendaria, al conduttore di "XXI secolo" vengono mutilate quattro puntate, tra cui quella con l'ex magistrato del governo. A salvarsi dai tagli sono stati invece il day Time di Angelo Mellone e la Fiction di Maria Pia Ammirati. Intanto con l'inizio di Sanremo riprende il gioco: scopri l'imbucato Peggio di Petrecca c'è la Rai (e affini). L'idea di punirlo premiandolo Prima di iniziare il gioco, "Gli Imbucati a Sanremo", raccogliamo i lamenti Rai, l'avanti forbici. A Massimo Giletti avrebbero tagliato delle puntate, ma la Rai dice non è vero, "è solo programmazione".