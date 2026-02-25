La moda di Milano che fastidio | coincidenza o frecciata voluta? di Ditonellapiaga proprio mentre parte la Milano Fashion Week

Ditonellapiaga ha commentato la moda di Milano con una battuta ironica, creando scompiglio mentre si inaugurava la Fashion Week. La cantante ha pubblicato un post che ha attirato l’attenzione, criticando alcuni trend e attirando l’attenzione sui gusti nel mondo della moda. L’intervento ha suscitato reazioni tra gli appassionati, che hanno notato il collegamento con le nuove tendenze in passerella. La sua affermazione ha immediatamente fatto discutere sui social e tra gli addetti ai lavori.

Non c'è Festival di Sanremo senza polemiche e, anche per l'edizione 2026, ci ha pensato Ditonellapiaga a far discutere con un riferimento poco felice (o parecchio, a seconda dei punti di vista) alla moda e a Milano, proprio nel giorno in cui è cominciata – oltre alla kermesse musicale più attesa d'Italia – anche la Fashion Week. Come ha fatto? Una frase contenuta nel suo brano (tra i più chiacchierati della serata) ha attirato l'attenzione del pubblico. Una coincidenza temporale particolarmente curiosa o un riferimento ben studiato? Ditonellapiaga, a Sanremo 2026 il "che fastidio" sulla moda di Milano proprio nel giorno dell'inizio della Fashion Week.