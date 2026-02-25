La forza di una donna Ceyda devastata | Le dicono del figlio

Le nuove puntate de La forza di una donna promettono di cambiare per sempre gli equilibri del quartiere e di mettere i protagonisti davanti a scelte dolorose e imprevedibili. La soap turca, in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato nel daytime, entra in una fase cruciale nelle puntate che vedremo dal 2 al 7 marzo 2026. Le anticipazioni raccontano di verità nascoste, ritorni sorprendenti e relazioni sempre più complicate, in un intreccio che si fa via via più teso. Al centro della scena c’è subito una rivelazione destinata a sconvolgere ogni certezza. Jale convoca Ceyda per comunicarle l’esito del test di paternità su Arda, ma le notizie sono tutt’altro che rassicuranti. La dottoressa le spiega che il bambino non è figlio di Emre, ma nemmeno suo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Leggi anche:

La forza di una donna, Emre e Ceyda: quando ritrovano il figlio Arda

La Forza Di Una Donna Anticipazioni: Cem Minaccia Ceyda!

Temi più discussi: La forza di una donna 3, anticipazioni 21 febbraio: Bahar dopo l'incidente; La Forza di una donna, le anticipazioni dal 23 al 28 febbraio; La forza di una donna 3, anticipazioni 25 febbraio: la casa di Enver va a fuoco; La forza di una donna 3, puntata 20 febbraio: Fazilet si fa male.

La forza di una donna Anticipazioni Puntate dal 2 al 7 marzo 2026: Ceyda scopre che Arda non è suo figlio!Ecco tutte le Anticipazioni delle Puntate de La forza di una donna, la soap turca di Canale 5, in onda dal 2 al 7 marzo 2026. Ecco tutte le trame dei nuovi imperdibili episodi in arrivo! comingsoon.it

Anticipazioni La Forza di una Donna, puntate dal 23 al 28 febbraio 2026: Sirin svela una verità scomoda ai figli di BaharSirin ne combina un’altra delle sue, ma questa volta le vittime sono i figli di Bahara. Scopriamo le anticipazioni dal 23 al 28 febbraio 2026 di ... alfemminile.com

Non perdete le prossime puntate de La forza di una donna Ceyda infatti sta per scoprire tutto sul piccolo Arda https://www.ultimenotizieflash.com/gossip-tv/soap-opera/la-forza-di-una-donna-ceyda-e-il-test-del-dna-per-arda-e-davvero-suo-figlio - facebook.com facebook

Ceyda va a lavorare a casa della signora Fazilet per assistere il figlio disabile x.com