La forza di una donna anticipazioni 26 febbraio | Nisan e Doruk furiosi con Arif

Nisan e Doruk si arrabbiano con Arif perché scoprono un suo segreto, causando tensione tra loro. La causa di questa lite deriva dal sospetto che Arif nasconda qualcosa di importante sulla famiglia. La scena si svolge nel salotto di casa, mentre i figli di Bahar affrontano Arif con decisione. La loro reazione mette in crisi il rapporto tra i personaggi e apre nuove domande sulla vicenda. La puntata si conclude con un gesto inaspettato.

© Movieplayer.it - La forza di una donna, anticipazioni 26 febbraio: Nisan e Doruk furiosi con Arif

Nuova puntata per la dizi turca di Canale 5 che lascia sempre con il fiato sospeso: i figli di Bahar si schierano contro Arif mentre la signora Fazilet si avvicina sempre di più alla loro storia. Le anticipazioni de La forza di una donna di giovedì 26 febbraio. Dopo la morte improvvisa di Sarp La forza di una donna è entrata in una fase ancora più delicata e intensa. Nella puntata in onda giovedì 26 febbraio alle 16.00 su Canale 5, Bahar prova a rimettere insieme i pezzi della sua vita, ma il passato si insinua nei pensieri dei suoi figli e nei sensi di colpa di chi le sta accanto. E mentre qualcuno cerca di manipolare la verità, qualcun altro inizia a osservare Bahar con uno sguardo nuovo e inatteso.