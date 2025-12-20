La Forza di una Donna anticipazioni dal 22 al 27 dicembre 2025 | Sarp rinuncia a tutti i suoi beni per stare con Bahar Nisan e Doruk

© US Mediaset Un’apparente imposizione di Nezir Korkmaz cambia per sempre la vita di Sarp Çe?meli nei prossimi episodi de La Forza di una Donna. L’uomo scopre infatti da Munir e Suat che il criminale ha deciso di lasciarlo libero a patto che rinunci a tutti i beni acquisiti con l’identità fittizia di Alp Karahan e torni ad essere povero. Una condizione che Sarp decide di accettare, pur cercare di salvare il suo matrimonio con Bahar e stare accanto a lei e ai piccoli Doruk e Nisan. Maggiori info nelle trame che seguono. La prossima settimana, la dizi è in onda su Canale 5 da lunedì a mercoledì alle 16. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

