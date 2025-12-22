Così Putin giustifica l’imperialismo russo in diretta tv

Steven Barnett Rosenberg, per gli amici Steve, è il caporedattore per la Russia della Bbc. Da ventidue anni, tranne una parentesi di quattro in Germania, invia i suoi resoconti da Mosca: insomma, Vladimir Putin lui lo conosce bene. Venerdì scorso durante l’annuale, straripante, linea diretta gli ha chiesto senza un briciolo di riverenza: «Che tipo di futuro state progettando per il vostro Paese e per il vostro popolo? La caccia ai nemici in patria e all’estero sarà accelerata? Ci saranno nuove operazioni speciali?». E qui, in verità, sarebbero da aggiungere delle virgolette a “operazioni speciali”. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

