la classifica top 5 della prima serata di sanremo 2026 in ordine casuale

La decisione di includere artisti emergenti e già affermati nella prima serata di Sanremo 2026 ha suscitato molte reazioni. La lista dei cinque più ascoltati, pubblicata subito dopo, mostra come alcune scelte abbiano diviso pubblico e critici. Alcuni pezzi sono stati apprezzati per la freschezza, altri criticati per la mancanza di originalità. La serata ha così dato il via a un acceso confronto tra le diverse opinioni.

La prima serata di Sanremo 2026 ha già acceso il dibattito tra pubblico, critica e addetti ai lavori, con una Top 5 che fa discutere e che fotografa bene il mix di sensibilità artistiche in gara. Tra nomi attesi e una presenza più da outsider, la selezione dei preferiti della sala stampa mette insieme personalità molto diverse: Arisa, Fulminacci, Serena Brancale, Ditonellapiaga e Fedez & Marco Masini. Un gruppo eterogeneo, in cui convivono eleganza, scrittura d’autore, impatto mediatico e originalità. E se da una parte alcune scelte erano già nell’aria, dall’altra non manca la sorpresa che rende il Festival imprevedibile fin dalla prima notte. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

LA MIA CLASSIFICA AL BUIO DI SANREMO 2026

