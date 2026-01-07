Ondrejka, centrocampista del Parma, ha commentato a poche ore dalla partita contro l’Inter di Chivu. Ha sottolineato l’importanza di mettere in campo le proprie capacità e di affrontare la sfida con determinazione. Le sue parole riflettono l’approccio della squadra, concentrata a esprimersi al meglio e a rispettare il proprio stile di gioco in una gara significativa.

Inter News 24 Ondrejka, centrocampista del Parma, ha parlato a pochi minuti dall’inizio della sfida contro l’Inter di Chivu: le dichiarazioni. Le parole di Jacob Ondrejka ai microfoni di DAZN, a pochi istanti dal calcio d’inizio di Parma-Inter, riflettono il clima di fiducia che si respira in casa gialloblù. L’esterno svedese, reduce da una serie di prestazioni convincenti che lo hanno visto protagonista della risalita dei ducali (attualmente al 14° posto), ha espresso grande rispetto per i nerazzurri ma senza alcun timore reverenziale. Consapevolezza e coraggio contro la capolista. Ondrejka ha sottolineato il buon momento del Parma, reduce da quattro punti nelle ultime due gare (vittoria con la Fiorentina e pareggio col Sassuolo): « Arriviamo da due grandi risultati. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Ondrejka carica il Parma: «Proviamo a fare quello che sappiamo fare. L’Inter…»

L’infortunio e il momento del Parma, Ondrejka: “Difficile non poter aiutare i compagni. Lavoriamo per migliorare” - Un grande sorriso e una risposta carica di significato per Ondrejka, in recupero dopo il brutto infortunio subito durante il ritiro estivo. gianlucadimarzio.com

Parma, ufficiale l’arrivo di Ondrejka: “Felice di aver firmato per questo fantastico club” - Il Parma ha dato il suo benvenuto a Jacob Ondrejka, ufficiale l’arrivo dell’attaccante classe 2002 dalla Royal Antwerp Football Club. gianlucadimarzio.com

Cuesta: “Come stanno Ondrejka, Delprato e Bernabè. Su Pellegrino, Keita, Benedyczak e Chivu” - Dopo il pari di Sassuolo, il Parma ospita l’Inter al Tardini: ecco le parole di Carlos Cuesta in conferenza stampa sui singoli e non solo, riportate da TMW. msn.com