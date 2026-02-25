Juventus-Galatasaray oggi in Champions dove vederla oggi in TV e streaming | orario e formazioni

La partita tra Juventus e Galatasaray si gioca oggi a causa di un calendario europeo. La sfida si tiene allo Juventus Stadium e viene trasmessa in diretta su Amazon Prime Video. Gli appassionati possono seguire l'incontro alle ore 21:00, con le formazioni ancora non ufficializzate. Molti tifosi si preparano a seguire il match sia in TV che in streaming, sperando in un risultato che possa cambiare le sorti del girone.