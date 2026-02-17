Galatasaray-Juventus in Champions dove vederla oggi in TV e streaming e formazioni

La partita tra Galatasaray e Juventus si svolge questa sera, perché gli incontri di Champions sono programmati nel calendario stagionale. La sfida si tiene allo stadio Türk Telekom di Istanbul, con i tifosi delle due squadre che si preparano a seguire ogni azione dal vivo o da casa. Oggi, gli appassionati possono seguire la partita sia in televisione che in streaming, grazie alle piattaforme ufficiali. Le formazioni probabili sono già circolate tra gli esperti, e l'orario di inizio è fissato per le 21:00.