Juve Galatasaray 1-0 LIVE | la sblocca Locatelli su rigore!!
Poku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al lavoro con Spalletti per costruire una squadra che possa tornare a dominare. Le prossime mosse Calciomercato Juve LIVE: Kolo Muani, ritorno di fiamma? Osimhen ammicca ai bianconeri Celik Juventus: il turco piace molto a Spalletti, ma attenzione alla concorrenza dei rivali. Le ultimissime novità Juventus Next Gen, stangata per Leonardo Cerri: squalifica di tre giornate dopo il rosso contro il Campobasso. Il comunicato della Serie C Juventus Next Gen, doppia tegola per Brambilla in vista del Pontedera: dovrà rinunciare a questi due big per squalifica! Juventus Next Gen, Brambilla dopo il ko di Campobasso: «Fino all’espulsione avevamo la partita in pugno. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche:
Juve Galatasaray 0-0 LIVE: Locatelli e Conceicao vicini al gol!
Juve Cremonese 2-0 LIVE: rigore per gli ospiti, fallo di Locatelli in area
Temi più discussi: Gli highlights di Galatasaray-Juventus 5-2; Juve, a Istanbul la seconda sconfitta più pesante di sempre in Europa. Ecco gli altri ko da incubo; Juventus-Galatasaray, ritorno spareggi per la fase a eliminazione diretta di Champions League: storia della partita; Juventus-Galatasaray: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv.
Champions, Atalanta-Dortmund 4-1: bergamaschi agli ottavi. Ora Juve-Galatasaray 0-0Leggi su Sky TG24 l'articolo Champions, Atalanta-Dortmund 4-1: bergamaschi agli ottavi. Ora Juve-Galatasaray 0-0 ... tg24.sky.it
Juventus-Galatasaray LIVE 0-0, risultato in diretta della partita di Champions LeagueLa diretta live di Juventus-Galatasaray Dortmund di Champions League: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it
La formazione ufficiale Juve contro il Galatasaray: Spalletti prova l'impresa così https://www.tuttosport.com/foto/calcio/serie-a/juventus/2026/02/25-146817037/la_formazione_ufficiale_juve_contro_il_galatasaray_spalletti_prova_l_impresa_cos - facebook.com facebook
LIVE: #Juve- #Galatasaray: tutto sulla sfida Champions. A #Spalletti serve un miracolo url-shortener.me/EHXX x.com