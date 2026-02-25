Juve fatta per il rinnovo di McKennie Capitolo portiere | idee Vicario e Allison

Torino, 25 febbraio 2026 – Stasera tutti a caccia di un miracolo, nei prossimi mesi tutti a caccia di rinforzi. Il momento della Juventus è di quelli difficili sia dentro che fuori dal campo, con risultati negativi, la lotta ai trofei molto lontana e anche in attesa delle possibili sanzioni Uefa in violazione del fair play finanziario, tutti aspetti che rischiano di inibire la crescita verso l’alto livello. Eppure, qualcosa andrà fatto, soprattutto per migliorare la rosa e renderla più competitiva di quanto lo è ora. Partendo dalla porta, dove il rendimento di Michele Di Gregorio è sotto la lente di ingrandimento della critica, ma reperire un portiere titolare sul mercato è complicato e costoso. Comolli ci proverà. Nel frattempo, una mattonella è stata piazzata con il rinnovo di Weston McKennie. L’americano fino al 2030. Porta: piace Vicario. In questi anni difficili per la Juve c’è stata una costante duttile e utilizzata ovunque servisse: Weston McKennie. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Calciomercato, capitolo portiere: per l’Inter la prima scelta è Guglielmo VicarioGuglielmo Vicario è la prima scelta dell’Inter per il ruolo di portiere nella stagione 202627.

McKennie Juve, capitolo rinnovo in casa bianconera: la Vecchia Signora a lavoro per la permanenza dello statunitenseLa Juventus lavora al rinnovo di Weston McKennie.

Temi più discussi: Una sconfitta per il regolamento, Ha fatto la furbata: Inter-Juve vista da Dazn; Inter-Juve, Comolli e Chiellini inibiti. Il giudice sportivo: Aggressivi e intimidatori; Mercato Juventus, tutto fatto per un altro (ricco) rinnovo; Spalletti dopo il ko di Istanbul: La Juventus ha fatto 3 passi indietro stasera.

Juve, è fatta: firma fino al 2030 per oltre 4 milioni a stagioneMcKennie, che ha collezionato con la Juve la bellezza di 218 gettoni conditi da 25 goal e 26 assist, è un elemento troppo importante per gli equilibri tecnico-tattici della squadra allenata da ... calciomercato.it

McKennie Juve, è fatta per il rinnovo al 2030: la firma dopo la Roma, ecco quanto guadagnerà. Blindato il tuttofare texanoMcKennie Juve, è fatta per il rinnovo al 2030: la firma dopo la Roma, ecco quanto guadagnerà. Blindato il tuttofare texano In un presente segnato dalle difficoltà sul campo, la Juventus lancia un segn ... juventusnews24.com

SERVE VERA #JUVE FATTA DI PASTA BIANCONERA, #YILDIZ #BREMER SPINGONO, CI VUOLE COLPO DI TEATRO! #MOMBLANO #MECCA youtu.be/BrUNu2EghX4 x.com

È fatta per il rinnovo di McKennie con la Juve Quando firma e quanto guadagnerà a stagione - facebook.com facebook