McKennie Juve capitolo rinnovo in casa bianconera | la Vecchia Signora a lavoro per la permanenza dello statunitense

La Juventus lavora al rinnovo di Weston McKennie. I bianconeri cercano di trovare un accordo con l’americano prima della fine della stagione. La società punta a confermare il centrocampista, ma ci sono ancora dettagli da definire. La trattativa resta uno dei temi principali per il mercato della Vecchia Signora in vista dell’estate.

McKennie Juve, svelato il piano di Comolli dopo l’accordo col turco: l’americano è il prossimo nodo da sciogliere entro giugno. La dirigenza guidata dall’Amministratore Delegato Damien Comolli sa bene che la stabilità di un ciclo vincente passa anche dalla continuità della guida tecnica e di quegli elementi diventati imprescindibili nello scacchiere tattico. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’attenzione del club si è spostata immediatamente sul contratto in scadenza a giugno di Weston McKennie. QUI: CALCIOMERCATO JUVE, TUTTE LE NOTIZIE AGGIORNATE McKennie Juve, il punto sul rinnovo dello statunitense. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

È stato fissato un incontro tra Weston McKennie e la Juventus per discutere il rinnovo del contratto.

Spalletti ha le idee chiare sul rinnovo di McKennie, il centrocampista statunitense attualmente in forza alla Juventus.

McKennie Juve, incontro per il rinnovo già settimana prossima? Si sussurra che… Le ultime sul futuro del centrocampista texanoMcKennie Juve, incontro per il rinnovo già settimana prossima? Si sussurra che… Le ultime sul futuro del centrocampista texano La Juventus ha fretta di blindare uno dei suoi pilastri più inaspettati: ... juventusnews24.com

McKennie ha convinto la Juventus: settimana prossima l’incontro per il rinnovo. Cosa filtra sullo stipendioMcKennie ha convinto la Juventus: settimana prossima l’incontro per il rinnovo. Cosa filtra sullo stipendio del texano Il futuro di Weston McKennie appare sempre più radicato a Torino, allontanando de ... calcionews24.com

L'#Inter prova lo sgarbo alla #Juventus prendendo #McKennie a zero durante il prossimo calciomercato estivo Secondo le informazioni di #Moretto, i nerazzurri avrebbero fatto un sondaggio con l'entourage del giocatore per valutare la fattibilità dell'operaz facebook

L’ #Inter ha chiesto informazioni per #McKennie a parametro zero. La #Juventus farà un altro tentativo per il rinnovo del contratto, a oggi non c’è accordo sul rinnovo, il vero problema sono i costi accessori dell’operazione. [ @MatteMoretto] x.com