I bambini si accorgono di tutto non è stato un fulmine a ciel sereno | Jolanda Renga ricorda la separazione dei suoi genitori

Jolanda Renga ricorda che la separazione dei suoi genitori, avvenuta quando aveva dieci anni, non l’ha sorpresa. La causa è stata un cambiamento che ha coinvolto tutta la famiglia, ma lei sottolinea come i suoi genitori abbiano saputo affrontare la situazione con chiarezza. La sua testimonianza rivela come i bambini percepiscano i mutamenti familiari e quanto sia importante la comunicazione. La sua esperienza si inserisce in un quadro più ampio di consapevolezza infantile.

“Avevo 10 anni, in realtà è vero che i bambini si accorgono un po’ di tutto, i miei genitori sono stati molto bravi a spiegare esattamente quello che stava succedendo”. Ospite de La volta buona, Jolanda Renga ricorda come i suoi genitori, Francesco Renga e Ambra Angiolini, abbiano gestito la separazione: “Non c’è stato niente di improvviso e segreto che noi non potevamo sapere: credo che sia molto importante costruire questo tipo di dialogo con i figli”, aggiunge la giovane, facendo riferimento all’esperienza sua e del fratello più piccolo Leonardo. L’importanza del dialogo tra genitori e figli. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Jolanda Renga parla della separazione dei genitori: “Ecco come mi hanno detto che si sarebbero lasciati”Jolanda Renga rivela che la sua famiglia ha affrontato la separazione dei genitori in modo aperto e trasparente, perché i genitori le hanno spiegato tutto fin dall’inizio.

