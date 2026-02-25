Jashari è il sostituto di Loftus-Cheek | come cambia il Milan senza l' inglese

Nelle ultime due partite rossonere Ardon Jashari ha giocato quasi quanto in tutto il resto del campionato: novanta minuti contro il Como e altri 74 con il Parma, per un totale di 164 minuti di utilizzo. In tutto il resto della Serie A si era visto per 205 minuti. Se giocherà contro la Cremonese, come tutto lascia pensare, supererà in sole due settimane l’impegno di tutti gli altri sei mesi al Milan. Si capisce che è arrivato il suo momento e l’infortunio di Loftus-Cheek non può che aprirgli le porte del campo, finora chiuse dall’intoccabile coppia Modric-Rabiot e dalla presenza di un mediano muscolare come Fofana o di un centrocampista di qualità come Ricci, più avvezzo alle dinamiche del nostro campionato. Ora invece è Jashari la novità pronta a prendersi la scena: per agevolarne l’ingresso in campo si è scomodato addirittura un Pallone d’oro. Modric si è fatto un po’ più in là, lasciando che fosse Ardon a muoversi in una posizione più centrale: Luka si è allargato nel ruolo di mezzala. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Loftus-Cheek non scalda, la Juve provoca il Milan: ‘Dateci Jashari per Gatti’ | CM.ITLe tensioni tra Juventus e Milan si fanno sentire, con focus sulla situazione di Gatti.

Leggi anche: Lazio-Milan, probabili formazioni: Allegri lancia Jashari e Loftus-Cheek

Temi più discussi: Milan, Loftus-Cheek di nuovo ai box: frattura ai denti superiori e dell'osso alveolare mascellare, cosa è successo; Il Milan punta Ardon Jashari: un gioiello del centrocampo dalla Svizzera; Lo abbiamo aspettato fin troppo: i tifosi del Milan assolvono Maignan e scelgono un altro bersaglio all'intervallo contro il Como; Milan-Como, formazioni ufficiali: Nkunku dal 1', scelto il sostituto di Rabiot.

Milan, Loftus-Cheek di nuovo ai box: frattura ai denti superiori e dell'osso alveolare mascellare, cosa è successoBrutte notizie per Loftus-Cheek. Durante la gara tra Milan e Parma (persa 0-1), valida per la 26a giornata, il centrocampista è stato sostituto da Landucci dopo appena 11', a causa ... ilmessaggero.it

Milan, come cambia il centrocampo senza Loftus-Cheek: la gestione di Jashari e RicciGerarchie centrocampo Milan - Serata amara quella di ieri, domenica 22 febbraio, per il Milan allenato da Massimiliano ... fantamaster.it

#Milan, #LoftusCheek e gli infortuni: il calvario del centrocampista rossonero non si ferma #SempreMilan #SerieA x.com

#Milan, #LoftusCheek e gli infortuni: il calvario del centrocampista rossonero non si ferma #SempreMilan #SerieA - facebook.com facebook