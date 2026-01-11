Loftus-Cheek non scalda la Juve provoca il Milan | ‘Dateci Jashari per Gatti’ | CMIT

Le tensioni tra Juventus e Milan si fanno sentire, con focus sulla situazione di Gatti. Loftus-Cheek non si esalta, mentre il club rossonero e l’ex Allegri mantengono alta l’attenzione su questa vicenda. La Juve, tra campo e mercato, risponde alla provocazione del Milan chiedendo Jashari in cambio di Gatti. Un confronto che evidenzia le strategie e le rivalità tra le due squadre in questa fase della stagione.

Il club rossonero e l’ex Allegri non perdono di vista Gatti: la risposta della ‘Vecchia Signora’ Tra campo e mercato. La Juventus è focalizzata sul doppio fronte in questo mese di gennaio, che potrebbe indirizzare la stagione tra campionato e Champions League. Ardon Jashari, classe 2002 (Ansa) – Calciomercato.it Intanto la ‘Vecchia Signora’ è a caccia di rinforzi e nei giorni scorsi si è consumato un importante vertice tra la dirigenza e Luciano Spalletti. Il tecnico di Certaldo ha ben inquadrato la situazione e ha posto all’evidenza di Comolli e soci la necessità di completare la rosa con un paio di innesti. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

