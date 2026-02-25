J-Ax a Sanremo 2026 | Del tricolore in Italia si sono appropriate le persone sbagliate

Italia Starter Pack è un racconto dei tic degli italiani, un insieme di simboli e contraddizioni che definiscono l'appartenenza all'Italia oggi, cose come rimandare i pagamenti, fare i furbi, lamentarsi per la pizza con l'ananas che non per gli stipendi. Nel pacchetto di sopravvivenza che cosa metterebbe oggi? «L'Italia intera. A volte per fermare certi gruppi sociali gli si insegna a odiare se stessi». Il modello è sempre l'America, anche per motivi sentimentali: «Sono sposato da trent'anni con un'americana che mi ha fatto capire che, così come esiste il sogno milanese, anche il sogno americano esiste solo se ci credono in tanti. Oggi apprezzo tanto che noi italiani non per merito ma per culo, il fatto di essere reazionari ci sta salvando la pelle». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

